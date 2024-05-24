Минниханов встретился с замглавы российского минтруда Баталиной

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Республика
24 мая 2024  11:41
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочее совещание с участием заместителя Министра труда и социальной защиты России Ольгой Баталиной. За круглым столом присутствовали также заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева и министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Участники обсуждали вопросы дальнейшего сотрудничества ведомства с Татарстаном на региональном уровне, вопросы рынка труда, а также взаимодействия в сфере социальной защиты, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Баталина прибыла в Казань на форум руководителей организаций, ответственных за стационарное социальное обслуживание детей с психическими расстройствами.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

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