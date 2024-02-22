Минниханов встретился с Президентом Таджикистана Рахмоном

Сегодня в Казанском Кремле состоялась встреча Раиса РТ с прибывшим вчера в Татарстан в качестве почетного гостя «Игр будущего» Эмомали Рахмоном.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустам Минниханов отметил, что спортивное сотрудничество станет еще одним направлением взаимодействия между странами – Россией и Таджикистаном. Татарстан вносит большой вклад в развитие международных отношений.

По последним данным, товарооборот региона с этой страной составил 30 млн долларов. Поставляют продукцию татарстанские промышленные предприятия. Рустам Минниханов выразил заинтересованность в расширении присутствия ведущих татарстанских компаний на рынке Таджикистана.

В свою очередь, и компании из Таджикистана могли бы увеличить свои поставки в Татарстан. Высокий спрос на сферы нефтехимии, сельского хозяйства, здравоохранения и информатизации.

«Между нашими странами устойчивая динамика взаимодействия. Мы настроены и далее принимать необходимые меры для развития отношений, заинтересованы в инвестиционном сотрудничестве с Татарстаном, в том числе в сфере промышленности», - подчеркнул Президент Таджикистана.

Эмомали Рахмон предложил провести таджикско-татарстанский бизнес-форум.

Минниханов вручил Президенту Таджикистана орден «Дуслык».