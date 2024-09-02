Минниханов выразил соболезнования Камчатскому краю в связи с авиакатастрофой

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Россия/Мир
2 сентября 2024  11:29
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму с соболезнованиями губернатору Камчатского края Владимиру Солодову в связи с трагической гибелью людей в авиакатастрофе.

«В связи с трагической гибелью людей в результате крушения вертолета на Камчатке выражаю самые искренние соболезнования от имени татарстанцев и от себя лично. Разделяем боль утраты со всеми родными и близкими погибших в этой страшной катастрофе, просим передать им слова глубокого сочувствия и поддержки», – говорится в телеграмме.

 

31 августа на Камчатке потерпел крушение вертолет. Спасатели МЧС России обнаружили тела всех 22 погибших, из них 19 туристов и 3 члена экипажа. Они доставлены в Петропавловск-Камчатский для опознания.

3 сентября на Камчатке объявлен днем траура по погибшим в результате крушения вертолета Ми-8. 

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