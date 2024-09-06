Минниханов заявил, что Татарстан должен выйти на ВРП в 5 трлн рублей

Сохранение экономической стабильности и поиск новых точек роста – ключевые задачи для Татарстана в условиях текущей экономической ситуации. Об этом заявил Раис республики Рустам Минниханов на заседании Кабинета министров, посвященном обсуждению прогноза социально-экономического развития региона на ближайшие годы, передает пресс-служба главы региона.

Несмотря на внешние ограничения, Татарстану удается демонстрировать положительную динамику в промышленности. По словам Рустама Минниханова, республика имеет все шансы завершить год с объемом ВРП в 5 трлн рублей, если удастся сохранить набранный темп.

Вместе с тем, бюджет республики на предстоящий период формируется в условиях дефицита. Глава региона призвал к жесткой финансовой дисциплине, поиску внутренних резервов, активному привлечению федеральных средств и своевременному сокращению налоговой задолженности.

Особое внимание, по словам Рустама Минниханова, необходимо уделить своевременной подготовке проектов бюджета республики, бюджета Территориального фонда ОМС и местных бюджетов.