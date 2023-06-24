Минниханов заявил, что Татарстан всецело поддерживает Владимира Путина

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики с призванием объединиться вокруг верховного главнокомандующего Владимира Путина. Он подчеркнул, что Татарстан всецело поддерживает президента России. Соответствующее заявление публикует пресс-служба руководителя региона.

«В это сложное время мы должны объединиться вокруг него, вместе противостоять тем, кто представляет угрозу России и ее многонациональному народу», — отмечается в обращении.

Ранее «КВ» сообщали, что Президент России Владимир Путин пообщался с казанским бойцом СВО, которого назначили командиром одной из бригад. Путин назвал его примером «боевого героизма».