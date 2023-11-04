Минниханов: «Значение Дня народного единства в настоящее время особо актуально»

Как заявил глава республики на республиканском совещании в Доме правительства РТ, Татарстан вносит достойный вклад в защиту Отечества, укрепление российской государственности, суверенитета и единства страны, является примером мира и согласия между представителями разных национальностей и конфессий.

«Значение Дня народного единства в настоящее время в условиях нарастающего давления на Россию особо актуально. В рамках СВО военнослужащие разных национальностей и вероисповеданий бок о бок защищают нашу общую Родину. Вся страна в составе более 190 национальностей, проживающих в дружбе и согласии, поддерживают своих героев», - подчеркнул Минниханов.

Он также отметил, что в начале следующей неделе, 6 ноября, в республике отмечается День Конституции Татарстана. «Основной закон стал выражением воли многонационального народа республики, его стремления к сохранению стабильности в переломное для страны время. Сегодня Конституция является залогом дальнейшего успешного социально-экономического развития Татарстана, гарантом защиты прав человека и гражданина, межнационального и межконфессионального согласия», – цитирует Раиса РТ его пресс-служба.