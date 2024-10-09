Минниханову показали новые казанские автобусы

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Город
9 октября 2024  15:17

Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин ознакомились с новыми автобусами.

 Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Эта новая партия включает 65 единиц, дополнительно к 20 уже поступившим. Автобусы предназначены для маршрутов с высокой нагрузкой и могут вместить до 96 пассажиров, предоставляя 28–29 мест для сидения.

В ходе осмотра автобусов Рустам Минниханов и Ильсур Метшин отметили несколько ключевых преимуществ. Салоны оборудованы мягкими сиденьями, эффективными кондиционерами и шумоизоляцией, что создает комфортную атмосферу для пассажиров. Также в каждую машину установлены USB-розетки и кнопки вызова водителя. 

Рустам Минниханов подчеркнул важность развития общественного транспорта в республике и создания комфортных условий для пользователей. Эти автобусы будут обслуживать сеть из 40 городских маршрутов и 5 сезонных, включая перевозку школьников. Первая партия новых автобусов выйдет на маршруты уже через день.

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