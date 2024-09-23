Минниханову презентовали «лаборатории на чипе»

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Республика
23 сентября 2024  15:52
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел очередное заседание Совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг», на котором были рассмотрены передовые проекты и технологии для нефтегазохимической отрасли, а также инновационные решения для медицины.

Генеральный директор холдинга Рафинат Яруллин представил доклады о перспективных разработках. Особое внимание привлек проект «Ксенон – наркоз без осложнений», презентованный директором ООО «Технические материалы» Станиславом Комаровским. Ксенон, как отметил докладчик, называют «золотым стандартом» наркоза благодаря своей безопасности и отсутствию негативного воздействия на организм.

Заведующая лабораторией Института органической химии имени Зелинского РАН Вера Виль рассказала о новой технологии, которая найдет применение в производстве полимерной продукции.

С докладом об инновационных присадках к топливу и моторным маслам выступил старший научный консультант ООО «НПП «Архимед» Валерий Прокофьев. По его словам, такие присадки играют важную роль в снижении экологического вреда от транспорта.

Также на заседании были представлены проекты по изготовлению пилотных химических установок и созданию «лаборатории на чипе» – миниатюрного устройства для проведения анализов.

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