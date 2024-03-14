Минниханову презентовали реставрацию строений Казанского Богородицкого монастыря

Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел территорию Казанского Богородицкого монастыря. Сопровождал главу региона Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Делегация прошлась по хозяйской площади храма Николы Тульского и настоятельского корпуса, а еще здания сестринского корпуса и здания церковно-приходской школы.

Храм был построен в середине 16-го века. Много раз огонь охватывал его стены, поэтому историческое здание не дожило до наших дней. Раньше здесь даже работал цех табачной фабрики. Памятник архитектуры находится в аварийном состоянии, как и соседний настоятельский корпус, а также церковно-приходская школа, открытая в Казани в честь Александра III.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раису доложили, что сейчас идут работы по обследованию объектов. «Надо знать, какие средства потребуются для восстановления объектов», – ответил Минниханов, поручив подготовить документацию.