Минниханову презентовали реставрацию строений Казанского Богородицкого монастыря

news_top_970_100
Город
14 марта 2024  16:01
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел территорию Казанского Богородицкого монастыря. Сопровождал главу региона Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

 Фото: пресс-служба Раиса РТ

Делегация прошлась по хозяйской площади храма Николы Тульского и настоятельского корпуса, а еще здания сестринского корпуса и здания церковно-приходской школы.

Храм был построен в середине 16-го века. Много раз огонь охватывал его стены, поэтому историческое здание не дожило до наших дней. Раньше здесь даже работал цех табачной фабрики. Памятник архитектуры находится в аварийном состоянии, как и соседний настоятельский корпус, а также церковно-приходская школа, открытая в Казани в честь Александра III.

 Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раису доложили, что сейчас идут работы по обследованию объектов. «Надо знать, какие средства потребуются для восстановления объектов», – ответил Минниханов, поручив подготовить документацию.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Минниханову презентовали реставрацию строений Казанского Богородицкого монастыря
В Казани подняли планку статуса малоимущих
Центризбирком РТ огласил итоги заявочной кампании «Мобильного избирателя»
Татарстан будет готовить операторов беспилотных летательных аппаратов
Пособия на общую сумму в 4,2 млрд рублей получили жители Татарстана
В центре Казани выкупят 620 квадратных метров земли под строительство дороги
В казанских вузах установили стенды с информацией о выборах
Вторичный авторынок в марте может прибавить 15-20%