Минниханову презентовали новые инвестпроекты «Нижнекамскнефтехима»

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил комплекс производств «Нижнекамскнефтехим» и ознакомился с новыми инвестиционными проектами. Об этом пишет его пресс-служба.

Сообщается, что сейчас на комплексе ЭП-600 начались работы по пусконаладке компрессора пирогаза, основы производства пиролиза. Запуск сложнейшего оборудования проходит без производителей, сформирована команда мастеров из России и дружественных стран. На строительстве работают 6,5 тыс. человек.

Этот комплекс будет производить этилен, пропилен, бензол, бутадиен и другие побочные продукты, используемые в различных товарах. Основными потребителями будут модернизируемое производство полиэтилена высокой плотности и производство гексена.

СИБУР также реализует инвестиционный проект на «Нижнекамскнефтехиме» по созданию современного механического завода с целью увеличения эффективности производства. На смену старым станкам придут больше 200 современных.

«Нет сомнений, что это будет современный завод, с передовым оборудованием. Важно также наладить обмен опытом, обмен компетенциями. Все возможности для этого есть», - отметил Рустам Минниханов.