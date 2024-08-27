Миннихановы провели торжественный прием в честь лучших семей Татарстана

В Казанском Кремле состоялся торжественный прием, посвященный лучшим семьям Татарстана. В мероприятии приняли участие 45 семей из разных уголков республики, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Прием провели Раис Татарстана Рустам Минниханов и его супруга Гульсина Минниханова. В своей речи Рустам Минниханов подчеркнул важность семьи как основы любого государства и необходимость трансляции традиционных семейных ценностей.

Особое внимание он уделил роли семьи в воспитании детей, закладывая в них любовь к Родине, ответственность и трудолюбие. Раис Татарстана выразил благодарность многодетным семьям и семьям участников специальной военной операции, которые являются надежным тылом и опорой для своих близких.

Фото: © пресс-служба Раиса РТ

В ходе мероприятия Рустам Минниханов вручил государственные награды. Так, медаль ордена «Родительская слава» была вручена родителям 5 детей Ильнуру Мотыгуллину и Алии Нуралиевой, а медаль «Ана даны – Материнская слава» - многодетным матерям из разных районов республики.