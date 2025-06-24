Минобороны: Над Татарстаном сбит вражеский беспилотник

В ходе отражения атаки беспилотников российские силы ПВО уничтожили один вражеский БПЛА, летевший над Татарстана. Как сообщили в Минобороны РФ, инцидент произошел в период с 16:10 до 19:50 по московскому времени.

Всего за указанный промежуток времени системами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Основная часть атак пришлась на приграничные регионы: 13 БПЛА сбито над Воронежской областью, 4 – над Белгородской, 3 – над Саратовской и 1 – над Самарской областями.

В связи с угрозой воздушного нападения на территории Татарстана с 11:08 действует режим «Беспилотная опасность». Введены временные ограничения в работе аэропортов Казани и Нижнекамска, что привело к задержкам десятков авиарейсов. Пассажирам рекомендуется уточнять информацию о вылетах.