 Минобрнауки РТ: Школы не будут переходить на дистанционное обучение
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Минобрнауки РТ: Школы не будут переходить на дистанционное обучение

Сейчас на разобщении находятся 47 школ РТ, но ни одна не закрыта полностью.

Республика
27 января 2022  12:43
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане не планируется массовый переход школ на дистанционное обучение, сообщила пресс-служба Минобрнауки РТ.

«На сегодня используется точечный индивидуальный подход в зависимости от эпидемиологической обстановки в том или ином учреждении», – сообщили в ведомстве.

Сейчас на разобщении находятся 47 школ РТ, но ни одна не закрыта полностью. 

В пресс-службе уточнили, что разобщение на 7-10 дней может дать свои плоды в нарушении цепочки передачи вирусов и в разы сократить число заболевших детей.

В Татарстане на 25 января ежедневно проходят утренний медицинский фильтр 466 тыс. школьников и 31 801 учитель.

 

 

 

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Минобрнауки РТ: Школы не будут переходить на дистанционное обучение