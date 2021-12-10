 Минпромторг: в 2021 году розничная онлайн-торговля вырастет на 40%
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Минпромторг: в 2021 году розничная онлайн-торговля вырастет на 40%

В прошлом году онлайн-торговля увеличилась на 60%.

Республика
10 декабря 2021  18:48
Автор:
Елена Молчанова

В 2021 году розничная торговля вырастит на 10%, а онлайн на 40%. Такое заявление сделал глава российского Минпромторга Денис Мантуров. 

«Если говорить про онлайн, то за прошлый год был рост порядка 60%. Думаю, что в этом году будет около 40%. А что касается розничной торговли, то мы рассчитываем в целом на 10% роста», – цитирует министра ТАСС. 

По данным Россстата за с января по октябрь оборот торговли увеличился на 7% и составил 31,663 трлн рублей, а в октябре поднялся еще на 4% – до 3,5 трлн рублей.

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Минпромторг: в 2021 году розничная онлайн-торговля вырастет на 40%
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