Минпромторг: в 2021 году розничная онлайн-торговля вырастет на 40%

В 2021 году розничная торговля вырастит на 10%, а онлайн на 40%. Такое заявление сделал глава российского Минпромторга Денис Мантуров.

«Если говорить про онлайн, то за прошлый год был рост порядка 60%. Думаю, что в этом году будет около 40%. А что касается розничной торговли, то мы рассчитываем в целом на 10% роста», – цитирует министра ТАСС.

По данным Россстата за с января по октябрь оборот торговли увеличился на 7% и составил 31,663 трлн рублей, а в октябре поднялся еще на 4% – до 3,5 трлн рублей.