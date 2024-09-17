Минпросвещения РФ: Родной язык в России изучают более 1,8 млн школьников

Число российских школьников, изучающих родные языки, превысило 1,8 миллиона человек. Об этом сообщила замдиректора Департамента государственной общеобразовательной политики Минпросвещения РФ Анна Тимофеева.

По ее словам, еще несколько лет назад родные языки в общеобразовательных учреждениях изучали 1,5-1,6 миллиона детей. В системе дополнительного образования этот показатель составляет около 300 тысяч человек.

Анна Тимофеева отметила, что одной из проблем в сфере изучения родных языков является недостаточное владение ими самими родителями.

В качестве решения этой проблемы Анна Тимофеева назвала раннее изучение родных языков в детских садах. Когда ребенок начинает знакомство с языком еще в дошкольном возрасте, родители постепенно включаются в этот процесс, и к моменту поступления в школу этот страх исчезает, считает она.