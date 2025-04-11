Минпросвещения создаст цифровую платформу для учителей Евразии

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Россия/Мир
11 апреля 2025  05:38

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов анонсировал разработку единой цифровой платформы для обмена опытом между педагогами разных стран, пишет РИА Новости.

По словам министра, платформа объединит лучшие методики преподавания, образовательные программы и материалы на разных языках. Это позволит учителям делиться практиками работы с детьми и укрепит сотрудничество в евразийском образовательном пространстве.

Проект направлен на развитие межкультурного диалога и создание общего ресурса знаний для педагогов континента.

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Новости
Минпросвещения создаст цифровую платформу для учителей Евразии
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