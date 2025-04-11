Минпросвещения создаст цифровую платформу для учителей Евразии

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов анонсировал разработку единой цифровой платформы для обмена опытом между педагогами разных стран, пишет РИА Новости.

По словам министра, платформа объединит лучшие методики преподавания, образовательные программы и материалы на разных языках. Это позволит учителям делиться практиками работы с детьми и укрепит сотрудничество в евразийском образовательном пространстве.

Проект направлен на развитие межкультурного диалога и создание общего ресурса знаний для педагогов континента.