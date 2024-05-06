Минсельхозпрод РТ: на весенне-полевые работы в этом году нужно 38,8 млрд рублей

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Республика
6 мая 2024  12:53
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани прошел брифинг с участием министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марата Зяббарова. По его словам, в прошлом году на производство растениеводческой продукции понадобилось 76 млрд рублей. В этом году, по предварительным подсчетам, необходимо на три миллиарда больше.

Глава Минсельхозпрода РТ подчеркнул, что на весенне-полевые работы уйдет около 38,8 млрд вложений. Также потребуются удобрения – затраты могут достигнуть 12,5 млрд, а на семена – 7,4 млрд.

Средства уйдут и на покупку средств защиты растений от различных насекомых и сорняков, запчасти и горючее.

На зарплату, страховые выплаты и другие затраты придется больше 8 млрд рублей.

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