Минсоцзащиты РТ отчиталось о количество граждан, обученных новым профессиям

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова рассказала о некоторых итогах реализации национального проекта «Демография» в Татарстане за прошлый год.

В рамках этого нацпроекта и его региональной составляющей «Содействие занятости» на обучение были направлены 8,3 тысяч граждан. Среди них: 4,8 тысяч женщин с детьми, 2,4 тысяч граждан старше 50 лет и предпенсионеров. Уровень трудоустройства после обучения составил 83,5%, отметили в ведомстве. Наиболее популярными направлениями переобучения стали IT, менеджмент, маркетплейсы, дизайн.

Также в прошлом году служба занятости республики организовала обучение 11,9 тысяч человек, в том числе 2,3 тысяч безработных граждан.

А с этого года обучение в рамках национального проекта дополнительно должно затронуть новые категории граждан – инвалидов и соискателей для трудоустройства по приоритетным для рынка труда направлениям. Также предполагается, что обучиться сможет не только мама, но и отец ребенка, опекун или другой родственник, фактически осуществляющий уход за ребенком и находящийся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по инициативе и поручению президента РФ Владимира Путина. Действующие нацпроекты завершаются в России в 2024 году. На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 21 декабря прошлого года глава государства поручил подготовить и запустить обновленные программы.