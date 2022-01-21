 Минспорт РФ планирует проводить разъяснительные беседы с болельщиками, выступающими против Fan Id
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Минспорт РФ планирует проводить разъяснительные беседы с болельщиками, выступающими против Fan Id

Дата, когда закон вступит в силу, еще неизвестна. 

Спорт
21 января 2022  19:02

Минспорт России планирует начать проводить разъяснительные работы с футбольными фанатами, которые выступают против введения Fan id на стадионах. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин. 

«Мы будем обязательно делать все необходимое, чтобы правильно информировать, будем проводить информационно-разъяснительную работу. И при необходимости встречаться с объединениями болельщиков», — сказал Матыцин.

Напомним, закон о Fan-id был принят Госдумой 1 июня 2021 года. Согласно ему, теперь спортивным болельщикам придется получать так называемый специальный паспорт для посещений игр и соревнований. В его выдаче может быть и отказано. Например, если болельщик ранее привлекался к ответственности за нарушения правил на спортивном мероприятии.

Многие футбольные фанаты выступили против этого закона, заявив, что будут бойкотировать матчи. Дата, когда закон о Fan-id вступит в силу, еще неизвестна. 

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