Минспорт РФ выделил 65 млн рублей на проведение чемпионата мира по волейболу в Казани

Минспорт России выделил 65 млн рублей на проведение чемпионата мира по волейболу в Казани. Об этом на итоговой коллегии минспорта РТ сообщил Председатель Государственного совета республики Фарид Мухаметшин.

«Я деньги просить не буду, вы дали. Дали 65 миллионов рублей. <..> Мы подготовили прекрасный свой волейбольный центр. Это доверие нам, мы так его расцениваем», – сказал Мухаметшин.

Напомним, чемпионат мира по волейболу среди мужских команд 2022 года пройдет в десяти городах, в том числе в Казани. Специально для его проведения в столице республики реконструировали центр волейбола.