Минспорт РТ ответил на претензии лыжницы Кулешовой

Министерство спорта Татарстана прокомментировало замечания лыжницы Анастасии Кулешовой, касающиеся условий проживания во время пятого этапа Кубка России в Казани. В ведомстве подчеркнули, что вопросы размещения спортсменов национальной сборной по лыжным гонкам были детально обсуждены с тренерским штабом и Российской федерацией лыжных гонок.

Как сообщили в Минспорте РТ, списки на расселение формировались с учетом пожеланий самих спортсменов и их администраторов. Организаторы стремились обеспечить максимальный комфорт для участников, предоставляя возможность выбора между одноместным и двухместным размещением.

Для проживания был выбран санаторий «Балкыш», который, по словам представителей министерства, расположен в живописной лесной зоне и предлагает отличные условия для восстановления сил. Спортсмены имеют доступ к бассейну и питанию по системе «шведский стол», при этом часть расходов на проживание взяла на себя принимающая сторона.

В Минспорте также отметили, что выбор санатория был обусловлен его близостью к местам проведения соревнований. Это позволяет минимизировать время на переезды и способствует более эффективной подготовке к стартам.

Анастасия Кулешова, бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года, ранее высказала недовольство условиями проживания, однако позже уточнила, что не критиковала Казань или организаторов. «Я просто показала условия, возможно, излишне эмоционально, но никого не обвиняла. Из этого раздули целую историю, что даже стыдно. Не за себя, а за других», — заявила спортсменка.