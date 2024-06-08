Минстрой РТ: активно проходит модернизация коммунальной инфраструктуры

В Татарстане идет активная работа по модернизации коммунальной инфраструктуры, включая обеспечение населения питьевой водой и улучшение качества водоотведения. Об этом сообщил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин.

По словам министра строительства, архитектуры и ЖКХ региона, в рамках республиканской программы по обеспечению питьевой водой ведутся работы на 31 объекте в 25 районах, уже достигнуто 27% выполнения. За последние две недели завершены работы на 13 объектах в 12 муниципалитетах.

Кроме этого, по программе модернизации очистных сооружений и капитального ремонта сетей канализации подрядчики ведут работы на 8 объектах, где уже выполнены 9% от общего объема работ.

Начата реализация программы реконструкции и капитального ремонта сетей газопотребления. Выполнение работ по ней составляет 4%. На этой неделе завершены работы на объекте в Алексеевском районе.