Минстрой РФ готовит систему регистрации арендодателей, чтобы вывести из тени рынок съемного жилья

Минстрой РФ собирается создать информсистему аренды жилья, в которой арендодатели будут регистрировать все сделки. Министерство готовит этот законопроект, так как на данный момент в бюджете страны не хватает 162 млрд рублей из-за незафиксированных договоров. Об этом сообщает «Ъ».

«Основная цель будущей ГИС — обеление рынка и защита интересов нанимателей», – так сказано в пояснительной записке к законопроекту.

За отказ от регистрации в новой информсистеме гражданину назаначат штраф – до 5 тыс. рублей физлицу и до 50 тыс. компаниям.

Закончить разработку системы планируют к 24 августа по поручению самого Путина. При этом система будет полностью пренадлежать государству, Минстрой выступит ее оператором, а «дом.РФ» – инвестором.

Затраты на разработку примерно 1-1,2 млрд, а на содержание 100-200 млн рублей. Так как на данный момент без зарегестрированного найма сдается 250 млн. квартир (или 7% от всего жилищного фонда), предполагается, что ГИС (Государственная информационная система) поможет дополнительно собрать 62,8 млрд рублей.