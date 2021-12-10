 Минстрой РФ готовит систему регистрации арендодателей, чтобы вывести из тени рынок съемного жилья
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Минстрой РФ готовит систему регистрации арендодателей, чтобы вывести из тени рынок съемного жилья

На данный момент госбюджет недополучают 162 млрд рублей в год с частной аренды., всего 7% от всего жилого фонда.

Истории
10 декабря 2021  12:30
Автор:
Елена Молчанова

Минстрой РФ собирается создать информсистему аренды жилья, в которой арендодатели будут регистрировать все сделки. Министерство готовит этот законопроект, так как на данный момент в бюджете страны не хватает 162 млрд рублей из-за незафиксированных договоров. Об этом сообщает «Ъ»

«Основная цель будущей ГИС — обеление рынка и защита интересов нанимателей», – так сказано в пояснительной записке к законопроекту. 

За отказ от регистрации в новой информсистеме гражданину назаначат штраф – до 5 тыс. рублей физлицу и до 50 тыс. компаниям. 

Закончить разработку системы планируют к 24 августа по поручению самого Путина. При этом система будет полностью пренадлежать государству, Минстрой выступит ее оператором, а «дом.РФ» – инвестором. 

Затраты на разработку примерно 1-1,2 млрд, а на содержание 100-200 млн рублей. Так как на данный момент без зарегестрированного найма сдается 250 млн. квартир (или 7% от всего жилищного фонда), предполагается, что ГИС (Государственная информационная система) поможет дополнительно собрать 62,8 млрд рублей.

 

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