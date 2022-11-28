 Минтранс РФ снова рассмотрит возможность создания скоростной ж/д между Москвой и Казанью
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Минтранс РФ снова рассмотрит возможность создания скоростной ж/д между Москвой и Казанью

При реализации проекта время пути между городами сократится до 3,5 часов.

Республика
28 ноября 2022  16:54
Автор:
Роза Габитова

Министерство транспорта России снова рассмотрит возможность создания высокоскоростной железной дороги между Москвой, Владимиром и Казанью. Об этом сообщил заместитель министра ведомства Валентин Иваном. 

Он отметил, что строительство скоростной ж/д между города рассматривается во вторую очередь. При реализации проекта время пути между Москвой и Казанью сократится до 3,5 часов.

Также Иванов рассказал, что в данный момент обсуждает проект по созданию высокоскоростного железнодорожного сообщения между столицы РФ, Краснодаром и Адлером.

Ранее «КВ» сообщали, что проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали был заморожен. Об этом сообщил в ходе брифинга в Кабмине РТ министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин. При этом он выразил надежду на то, что к проекту вернутся при более благоприятных экономических условиях в стране.

 

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