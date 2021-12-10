 Минтранс РТ: после введения QR-кодов в транспорте на первой неделе пассажиропоток упал на 23%
news_header_top_970_100

Минтранс РТ: после введения QR-кодов в транспорте на первой неделе пассажиропоток упал на 23%

На второй недели ограничений пассажиропоток снизился всего на 16%.

Республика
10 декабря 2021  11:05
Автор:
Ольга Полякова

После введения QR-кодов в общественном транспорте на первой неделе пассажиропоток упал на 23%. Об этом на пресс-конференции исполняющий обязанности заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Алексей Сидоров.

«Вторая неделя ограничений с 29 ноября показала снижение пассажиропотока на 16%. Мы приросли порядка 7%. Пассажиропоток имеет тренд к восстановлению», — отметил спикер.

Сидоров добавил, что на сегодняшний день снижение составляет 13%. По его словам, это связано с введением послаблений, после которых передвигаться на общественном транспорте могут люди, имеющие первую прививку и военнослужащие.

 

Новости
В Казани на стадионе «Локомотив» откроется катка
На казанской телебашне включат подсветку в день Конституции России
Казанцы могут принять участие в акции на знание Конституции России
В Казани на Кремлевской впервые установят арки с новогодней иллюминацией
Для россиян, вернувшихся из стран Африки, ввели двухнедельный карантин
В Казани сотрудники ГИБДД выписали 36 протоколов любителям тонировки
В Татарстане из-за нарушения антиковидных мер приостановили деятельность пяти организаций
РФС оштрафовал «Рубин» за поведение фанатов на матче с «Нижним Новгородом»