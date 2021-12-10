Минтранс РТ: после введения QR-кодов в транспорте на первой неделе пассажиропоток упал на 23%

После введения QR-кодов в общественном транспорте на первой неделе пассажиропоток упал на 23%. Об этом на пресс-конференции исполняющий обязанности заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Алексей Сидоров.

«Вторая неделя ограничений с 29 ноября показала снижение пассажиропотока на 16%. Мы приросли порядка 7%. Пассажиропоток имеет тренд к восстановлению», — отметил спикер.

Сидоров добавил, что на сегодняшний день снижение составляет 13%. По его словам, это связано с введением послаблений, после которых передвигаться на общественном транспорте могут люди, имеющие первую прививку и военнослужащие.