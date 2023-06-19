 Минтруд РФ представил календарь выходных дней на 2024 год
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Минтруд РФ представил календарь выходных дней на 2024 год

Нерабочие праздничные дни, выпадающие на выходные, переносятся на рабочий день.

Россия/Мир
19 июня 2023  18:56
Автор:
Эдуард Салихов

Минтруд РФ представил календарь выходных дней на 2024 год. Согласно постановлению, нерабочие праздничные дни, выпадающие на выходные, переносятся на рабочий день. 

Так, нерабочими днями в следующем году будут: с 1 по 8 января, с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая и с 9 мая по 12 мая, 12 июня, с 3 по 4 ноября, с 29 по 31 декабря.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане сформирован и утвержден календарь проведения национальных праздников. Татарстанцы в этом году смогут принять участие в праздниках «Каравон», «Гырон быдтон», «Иван Купала», «Уяв», «Питрау», «Навруз» и т.д.

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