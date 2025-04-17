Минтруд РТ назвал самые востребованные профессии через пять лет

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Республика
17 апреля 2025  17:32

Через пять лет среди специалистов с высшим образованием наиболее востребованными станут бухгалтеры, специалисты по сбыту, педагоги дошкольного образования, инженеры в промышленности, высшие должностные лица и технические специалисты. Об этом сообщает Минтруд Татарстана.

В сфере среднего профессионального образования работодатели будут активно нанимать охранников, поваров, медсестер, продавцов и их помощников. Также востребованы будут служащие, занимающиеся учетом, таможенные агенты, бригадиры в производстве, кассиры и административный персонал.

Среди квалифицированных рабочих спрос вырастет на водителей грузовиков, легковых авто и такси, ремонтников сельхозтехники, монтеров, слесарей, сварщиков, операторов кранов, газорезчиков и электромехаников.

Для решения кадрового дефицита в 2025 году запущен национальный проект «Кадры», который уделит особое внимание подготовке квалифицированных рабочих — самой востребованной категории специалистов в стране.

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