 Минтруд РТ назвал субсидии, которые повысились в 2022 году
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Минтруд РТ назвал субсидии, которые повысились в 2022 году

Индексация коснулась выплат ветеранам труда на покупку лекарств и проезд в общественном транспорте.

Республика
6 января 2022  17:30
Автор:
Карина Кострулева

В Татарстане с 1 января произошла индексация ежемесячных льгот и субсидий. Это коснулось выплат, которые получают ветераны труда, на покупку лекарств и проезд в общественном транспорте. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда, занятости и социальной защиты РТ.

В министерстве отметили, что выплаты растут ежегодно с учетом уровня инфляции. На 2022 год коэффициент индексации составил 1,04.

«Так, например, ежемесячная денежная выплата на проезд пенсионерам теперь составляет 547 рублей (в 2021 году было 526 рублей). Таким образом, стоимость пополнения единого месячного социального проездного равна размеру действующей ЕДВ [Ежемесячная денежная выплат] на проезд», — говорится в сообщении.

Во время недавней большой пресс-конференции Владимира Путина, президент отметил, что пенсии россиян будут индексироваться выше уровня инфляции.

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