Минтруд РТ предупредил о серьезных штрафах за нарушения трудового права

В Татарстане усилен контроль за соблюдением трудового законодательства. За первый квартал 2025 года проведены 51 проверка, по результатам которых выдано 43 предписания об устранении 126 нарушений.

«Количество проверок Гострудинспекции с участием прокуратуры увеличилось, как и число выявляемых нарушений. Уже зафиксировано 126 случаев, и штрафы за них весьма существенные», – подчеркнула министр труда РТ Эльмира Зарипова.

Размеры штрафных санкций:

Для должностных лиц и ИП: до 5 тыс. руб. за первое нарушение, до 40 тыс. руб. или дисквалификация до 3 лет – за повторное;

Для организаций: до 80 тыс. руб. при первом нарушении, до 200 тыс. руб. или приостановка деятельности на 90 суток – при повторном.

Ведомство намерено и дальше ужесточать контроль за соблюдением трудовых прав работников.