 Минуллина противопоставила ПМЭФ и KazanForum: «У нас площадка пока не с такой большой историей»
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Минуллина противопоставила ПМЭФ и KazanForum: «У нас площадка пока не с такой большой историей»

Республика
20 июня 2023  15:47
Автор:
Дамира Хайрулина

Площадка KazanForum более презентабельна по представленности международного бизнеса, особенно из исламских стран. При этом она уступает площадке Петербургского экономического форума по статусу и количеству чиновников. Такое мнение выразила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина на  брифинге по итогам участия делегации Татарстана в ПМЭФ-2023.

«По подписанным соглашениям, конечно, в Петербурге сегодня подписывается очень много соглашений, 900 - они анонсировали. У нас 130 было подписано, но площадка пока не с такой большой историей и не с таким пока большим бюджетом, это надо понимать», –  сказала Минуллина, отвечая на вопрос о наличии конкуренции между двумя площадками.

По мнению главы АИР, оба события сопоставимы по количеству участников.

«По количеству стран они заявили - 130, у нас было только 80. Но мы и не претендуем на большее количество стран, потому что площадка специфичная и ориентирована на исламский мир, –  отметила спикер. –  По количеству регионов: у нас было 86, в Питере –  89. У нас было 65 экспонентов, в Петербурге 89. Но по представленности именно разных стран на выставке –  в Питере был большой стенд ОАЭ, у нас было 11 стран представлено».

Напомним, Международный экономический форум «Россия — исламский мир: KazanForum 2023» состоялся в Казани в мае этого года. Участие в мероприятии приняли 16 тыс. человек.

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