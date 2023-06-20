Минуллина противопоставила ПМЭФ и KazanForum: «У нас площадка пока не с такой большой историей»

Площадка KazanForum более презентабельна по представленности международного бизнеса, особенно из исламских стран. При этом она уступает площадке Петербургского экономического форума по статусу и количеству чиновников. Такое мнение выразила глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина на брифинге по итогам участия делегации Татарстана в ПМЭФ-2023.

«По подписанным соглашениям, конечно, в Петербурге сегодня подписывается очень много соглашений, 900 - они анонсировали. У нас 130 было подписано, но площадка пока не с такой большой историей и не с таким пока большим бюджетом, это надо понимать», – сказала Минуллина, отвечая на вопрос о наличии конкуренции между двумя площадками.

По мнению главы АИР, оба события сопоставимы по количеству участников.

«По количеству стран они заявили - 130, у нас было только 80. Но мы и не претендуем на большее количество стран, потому что площадка специфичная и ориентирована на исламский мир, – отметила спикер. – По количеству регионов: у нас было 86, в Питере – 89. У нас было 65 экспонентов, в Петербурге 89. Но по представленности именно разных стран на выставке – в Питере был большой стенд ОАЭ, у нас было 11 стран представлено».

Напомним, Международный экономический форум «Россия — исламский мир: KazanForum 2023» состоялся в Казани в мае этого года. Участие в мероприятии приняли 16 тыс. человек.