Минздрав РФ официально утвердил противопоказания по вакцинации от COVID-19

Минздрав РФ официально утвердил противопоказания по вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

В приказе № 8 от 13 января противопоказания разделены на бессрочные и временные. К бессрочным относятся гиперчувствительность к веществам, входящим в состав вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе и тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов и другие).

К временным медицинским показаниям относятся острые инфекционные заболевания, протекающие в средней и тяжелой степенях тяжести, обострение хронических заболеваний, ОРВИ в легкой степени и инфекционные заболевания ЖКТ. Воздержаться от прививки от ковида нужно во время протекания заболеваний и на две-четыре неделе после воздоровления.