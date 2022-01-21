 Минздрав РФ официально утвердил противопоказания по вакцинации от COVID-19
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Минздрав РФ официально утвердил противопоказания по вакцинации от COVID-19

Все противопоказания разделены на бессрочные и временные.

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21 января 2022  14:24
Автор:
Ольга Полякова

Минздрав РФ официально утвердил противопоказания по вакцинации от коронавируса. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

В приказе № 8 от 13 января противопоказания разделены на бессрочные и временные. К бессрочным относятся гиперчувствительность к веществам, входящим в состав вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе и тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов и другие).

К временным медицинским показаниям относятся острые инфекционные заболевания, протекающие в средней и тяжелой степенях тяжести, обострение хронических заболеваний, ОРВИ в легкой степени и инфекционные заболевания ЖКТ. Воздержаться от прививки от ковида нужно во время протекания заболеваний и на две-четыре неделе после воздоровления.

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