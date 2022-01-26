 Минздрав России создал памятку для пациентов с бессимптомным COVID-19
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Минздрав России создал памятку для пациентов с бессимптомным COVID-19

В документе есть рекомендации для всех групп граждан.

Республика
26 января 2022  11:42
Автор:
Ольга Ильина

Министерство здравоохранения России опубликовало памятку для больных ковидом и ОРВИ, у кого болезнь протекает бессимптомно и в легкой форме, сообщили в пресс-службе ведомства.

В памятке можно найти рекомендации для разных групп граждан, а также отдельный блок для детей. В документе расписана пошаговая инструкция в случае положительного теста на коронавирусную инфекцию если вы вакцинированы/невакцинированы, а также если относитесь к группе риске.

Напомним, в Татарстане и по всей России распространяется новый штамм COVID-19 омикрон, заболевание которым уже бьет рекорды.

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