 Минздрав РТ: «Мы начинаем возвращаться к формату работы в моменты пиковых нагрузок»
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Минздрав РТ: «Мы начинаем возвращаться к формату работы в моменты пиковых нагрузок»

РКБ возобновит свою работу как провизорного госпиталя.

Республика
21 января 2022  14:07
Автор:
Ольга Полякова

Республиканский Минздрав возвращается к работе в режиме увеличения нагрузки. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«РКБ снова заходит в работу провизорного госпиталя с 23 -го числа ,и мы вернемся к той модели, по которой работали предыдущие два года», — рассказ спикер.

Он отметил, что амбулаторная сеть сегодня тоже работает в режиме ожидаемого постепенного увеличения нагрузки. 

«Ситуация абсолютно контролируемая и управляемая. Коечный фонд достаточен для приема пациентов как в ковидных госпиталях, так и в провизорных отделениях», — добавил Жаворонков.

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