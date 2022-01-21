Минздрав РТ: «Мы начинаем возвращаться к формату работы в моменты пиковых нагрузок»

Республиканский Минздрав возвращается к работе в режиме увеличения нагрузки. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«РКБ снова заходит в работу провизорного госпиталя с 23 -го числа ,и мы вернемся к той модели, по которой работали предыдущие два года», — рассказ спикер.

Он отметил, что амбулаторная сеть сегодня тоже работает в режиме ожидаемого постепенного увеличения нагрузки.

«Ситуация абсолютно контролируемая и управляемая. Коечный фонд достаточен для приема пациентов как в ковидных госпиталях, так и в провизорных отделениях», — добавил Жаворонков.