 Минздрав РТ об отравившихся хлоркой в бассейне: состояние у всех средней степени тяжести
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Минздрав РТ об отравившихся хлоркой в бассейне: состояние у всех средней степени тяжести

Всего было зафиксировано девять обращений с признаками отравления.

Город
13 декабря 2021  13:15
Автор:
Эдуард Салихов

Состояние отравившихся хлоркой в бассейне в селе Кульсеитово оценивается средней степенью тяжести. Об этом «КВ» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

«Всего было зафиксировано 9 обращений, с признаками ингаляционного отравления хлором. Из них: 3 человека на данный момент находятся на обследовании в 7 больнице г.Казани, 3 человека отказались от госпитализации. 3 человека в ДРКБ МЗ РТ», — рассказали в пресс-службе. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что прокуратура города начала проводить проверку о соблюдении требований безопасности, жизни и здоровья потребителей из-за отправления хлоркой в бассейне.

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