Минздрав РТ объяснил сверхсмертность населения от COVID-19 в России осложнениями

Главной причиной сверхсмертности от коронавируса являются осложнения после болезни. Об этом на пресс-конференции сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

По словам спикера, осложнения могут делится на два типа. Первое — это ранние осложнения, когда пациент уже не болеет ковидом, но умирает от осложнений, вызванных инфекцией, например, смерть от тромбоэмболии легочной артерии.

«Есть еще поздние осложнения. Они также приводят к сверхсмертности. Это когда происходят необратимые последствия в тех же самых сосудах, например, загущение крови», — рассказал Жаворонков.

Спикер в объяснении причин, повышающих смертность, также сообщил о росте смертности больных хроническими заболеваниями. Их смерть связана с нехваткой коек, которые сейчас находятся под статусом инфекционных.

«Совместное понимание проблемы и скорейшая вакцинация позволит нам закрыть инфекционные койки и переводить их в доковидный режим, для того, чтобы они осуществляли свою функцию по предназначению», — сказал замминистра здравоохранения республики.