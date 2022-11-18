Минздрав РТ оценил ситуацию по COVID-19 как «стабильную и относительно спокойную»

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Татарстане в настоящее время стабильная и относительно спокойная, сообщил журналистам в ходе пресс-конференции заместитель министра здравоохранения республики, руководитель управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«Ситуация по COVID-19 стабильная и относительно спокойная», - сказал он, отметив при этом, что заболевшие ежедневно поступают в стационары городов республики. «Есть и тяжелые», - отметил спикер.

По информации Жаворонкова, за минувшие сутки выздоровели 103 татарстанца. Сообщил спикер и о вакцинации.

«За весь период нам поступило 3,308 млн доз вакцины от COVID-19. Первым компонентом привиты 93,6% населения. Количество вакцинированных человек первым компонентом - 2 850 990 человек. За сутки у нас прибавка 1 892 человека [вакцинированных]», - сообщил он.

В то же время в республике увеличивается разрыв по числу лиц, которым крайне рекомендовано повторную вакцинацию и фактически вакцинированным. На повторную вакцинацию ожидают 1 млн 909 человек. Для удобства поиска пункта вакцинации в городе работает специальный телеграм-бот.

«Эта тенденция вызывает опасения. Никто не отменял волнообразное течение заболеваемости. Если пойдет такая волна, мы окажемся перед лицом волны неподготовленными с точки зрения иммунной прослойки населения», - резюмировал он.