 Минздрав РТ оценил ситуацию по COVID-19 как «стабильную и относительно спокойную»
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Минздрав РТ оценил ситуацию по COVID-19 как «стабильную и относительно спокойную»

За минувшие сутки после COVID-19 выздоровели 103 татарстанца.

Республика
18 ноября 2022  12:18
Автор:
Дамира Хайрулина

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Татарстане в настоящее время стабильная и относительно спокойная, сообщил журналистам в ходе пресс-конференции заместитель министра здравоохранения республики, руководитель управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

«Ситуация по COVID-19 стабильная и относительно спокойная», - сказал он, отметив при этом, что заболевшие ежедневно поступают в стационары городов республики. «Есть и тяжелые», - отметил спикер.  

По информации Жаворонкова, за минувшие сутки выздоровели 103 татарстанца. Сообщил спикер и о вакцинации.

«За весь период нам поступило 3,308 млн доз вакцины от COVID-19. Первым компонентом привиты 93,6% населения. Количество вакцинированных человек первым компонентом -  2 850 990 человек. За сутки у нас прибавка 1 892 человека [вакцинированных]», - сообщил он.

В то же время в республике увеличивается разрыв по числу лиц, которым крайне рекомендовано повторную вакцинацию и фактически вакцинированным. На повторную вакцинацию ожидают 1 млн 909 человек. Для удобства поиска пункта вакцинации в городе работает специальный телеграм-бот

«Эта тенденция вызывает опасения. Никто не отменял волнообразное течение заболеваемости. Если пойдет такая волна, мы окажемся перед лицом волны неподготовленными с точки зрения иммунной прослойки населения», - резюмировал он.

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