Минздрав РТ опроверг факт, что младенец потерял слух именно после прививки

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Республика
16 сентября 2024  17:43
Автор:
Эндже Гарафиева

Следственный комитет проводит проверку в связи с выявлением частичной утраты слуха у годовалого ребенка в Лениногорске после проведения плановой вакцинации. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Министерство здравоохранения Республики Татарстан, проведя экспертизу, опровергло связь между проведенной вакцинацией препаратом «Пентаксим» и диагностированной тугоухостью. По мнению специалистов Минздрава РТ, возникновение подобных осложнений после данной вакцины невозможно.

В настоящее время следственными органами ведется работа по установлению всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования находится на контроле у главы Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина.

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