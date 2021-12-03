 Минздрав РТ: республика готова к приходу омикрона
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Минздрав РТ: республика готова к приходу омикрона

Специфического лечения нового штамма не будет.

Республика
3 декабря 2021  10:05
Автор:
Ольга Полякова

Говорить о том, когда в республику придет омикрон сложно, но система здравоохранения к этому готова. Об этом на пресс-конференции сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«На данный момент в Республике Татарстан есть достаточное количество коек. Это касается не только центральных городов, это касается всех центральных районных больниц», — рассказал спикер.

Жаворонков также отметил, что специфического лечения в отношении омикрона не будет. По его словам возможны какие-то корректировки, но общий принцип лечения останется таким же.

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