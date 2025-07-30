Минздрав РТ сообщил о кончине хирурга Рафаила Низамова

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Город
30 июля 2025  18:23

30 июля на 69-м году жизни скончался Рафаил Абдрахманович Низамов – хирург отделения гнойной хирургии Клиники Казанского медицинского университета, сообщает Минздрав на официальном сайте.

Его высокий профессионализм и преданность делу снискали глубокое уважение среди коллег и пациентов.

Как отмечают в Министерстве здравоохранения Татарстана, Рафаил Абдрахманович воспитал целую плеяду молодых хирургов, щедро передавая им свои уникальные знания и богатый клинический опыт.

Церемония прощания с выдающимся врачом состоялась днем 30 июля. Коллектив медицинского университета выражает искренние соболезнования родным и близким Рафаила Абдрахмановича.

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