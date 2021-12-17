Минздрав РТ: в Татарстане в половину сокращен коечный фонд в связи с улучшением эпидситауции

В Татарстане из-за улучшения эпидемиологической ситуации сократили половину коечного фонда для больных коронавирусом. Об этом на пресс-конференции сказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.

«За истекший период от коронавируса выздоровело свыше 34 тыс. человек в том числе 116 за минувшие сутки. Развернутая сеть временных инфекционных госпиталей продолжает работать, соответствующая медпомощь оказывается в полном объеме. С учетом той ситуации эпидемиологической ситуации, которую мы видим оперативно сокращаются койки, с самого пика их сократили уже в половину», — сообщил спикер.

По его словам, на данный момент их развернуто более 3,5 тыс. коек. Часть медорганизаций полностью перешла на штатный режим работы, но все они, которые сократили койки находятся в полной готовности.