 Минздрав РТ: в Татарстане в половину сокращен коечный фонд в связи с улучшением эпидситауции
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Минздрав РТ: в Татарстане в половину сокращен коечный фонд в связи с улучшением эпидситауции

На данный момент в республике для больных ковидом развернуто 3,5 тысячи коек.

Республика
17 декабря 2021  12:50

В Татарстане из-за улучшения эпидемиологической ситуации сократили половину коечного фонда для больных коронавирусом. Об этом на пресс-конференции сказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.

«За истекший период от коронавируса выздоровело свыше 34 тыс. человек в том числе 116 за минувшие сутки. Развернутая сеть временных инфекционных госпиталей продолжает работать, соответствующая медпомощь оказывается в полном объеме. С учетом той ситуации эпидемиологической ситуации, которую мы видим оперативно сокращаются койки, с самого пика их сократили уже в половину», — сообщил спикер. 

По его словам, на данный момент их развернуто более 3,5 тыс. коек. Часть медорганизаций полностью перешла на штатный режим работы, но все они, которые сократили койки находятся в полной готовности.

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