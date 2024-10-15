Минздрав стал лидером по доходам от платных услуг в Татарстане

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Республика
15 октября 2024  18:00

Министерство финансов Татарстана представило данные о доходах республиканских ведомств от оказания платных услуг населению за период с января по сентябрь 2024 года. Согласно установленному плану, в этом году предусмотрено собрать 12,2 миллиарда рублей. 

Лидером в этом списке стало Министерство здравоохранения РТ, которое выплатило 4,9 миллиарда рублей, что указывает на высокий спрос на медицинские услуги. На втором месте находится Министерство образования и науки, чьи доходы составили 1,4 миллиарда рублей. Министерство культуры также демонстрирует стабильные результаты, заработав 1,3 миллиарда рублей.

Далее идут Министерство лесного хозяйства с 628,3 миллиона рублей и Министерство цифрового развития, которое привлекло 570,5 миллиона рублей. Министерство строительства завершило отчетный период с суммой в 500,9 миллиона рублей.

Дополнительно, Министерство по делам молодёжи РТ показало 257,9 миллиона рублей, а Министерство труда, занятости и социальной защиты сумело собрать 175,9 миллиона рублей. Минспорта РТ принесло в бюджет 128,2 миллиона рублей, тогда как Министерство промышленности и торговли показало 86,5 миллиона рублей.

Наименьшие суммы доходов были зарегистрированы у Министерства по чрезвычайным ситуациям — 12,1 миллиона рублей, и в Министерстве экономики — 6,2 миллиона рублей. Министерство экологии заработало 3,6 миллиона рублей, а Министерство сельского хозяйства и продовольствия не отразило доходов от платных услуг за указанный период.

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