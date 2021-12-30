Минздрав Татарстана: «Отделения токсикологии начинают заполняться с момента корпоративов»

Отделения токсикологии больниц Татарстана начинают заполняться, когда люди начинают отмечать корпоративы. В настоящее время все койки уже заняты. Об этом на пресс-конференции сообщила главный внештатный специалист токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина.

«Когда начинаются первые корпоративы пациенты поступают в „хорошем“ состоянии» — заявила специалист.

Татарстанцы попадают в медицинские учреждения с серьезными отравлениями от алкоголя. Заполняемость отделений токсикологии продолжается до 10 января, также рассказала Насибуллина.

По словам главного токсиколога, самой главной проблемой новогодних праздников считается то, что многие люди уходят в запой и у них начинается зависимость.