Минземимущество РТ продает Audi и BMW более чем за 1 млн рублей

Минземимущество РТ продает автомобили Audi A6 и BMW X5 XDRIVE 50i, стоимость которых оценивается в более чем 1 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

В документа сказано, что у BMW X5 XDRIVE 50i 2010 года выпуска на лобовом стекле есть сколы, нет задней полки и передних с задними брызговиков. Пробег автомобиля составляет 117, 4 тыс. км, а его стоимость оценивается в 1,02 млн рублей.

У автомобиля Audi A6 2012 года выпуска также на лобовом стекле и бамперах есть сколы. У авто есть вмятина на крыше, поцарапаны диски, сломан подлокотник и нет подушки безопасности. Пробег Audi 141,6 тыс. км.

Информацию об остальных автомобилях, выставленных на продажу, можно посмотреть в материалах Минземимущества.