 Миргалимов раскритиковал противников идеи установки памятника Сталину в Набережных Челнах
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Миргалимов раскритиковал противников идеи установки памятника Сталину в Набережных Челнах

Глава рескома КПРФ призвал не бояться своей истории.

Республика
15 декабря 2022  13:15
Автор:
Дамира Хайрулина

Глава рескома КПРФ Хафиз Миргалимов вступился за памятник Иосифу Сталину, который был установлен на территории частной школы в Набережных Челнах, призвав не бояться своей истории. Такое заявление он сделал сегодня на 38-м заседании Госсовета РТ.

«В Челнах открыли памятник Сталину, сколько ажиотажа. По некоторым сведениям, уже ищут есть ли у этой школы лицензия. <…> молодежь должна знать, какие лидеры. Что мы боимся», - сказал он, обращаясь к депутатам.

Ранее «КВ» сообщали, что памятник был замечен на территории одной из частных школ в 25-м комплексе автограда. Администрация учебного учреждения пояснила, что считает личность сталина была «локомотивом в индустриализации страны».  

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