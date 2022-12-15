Миргалимов раскритиковал противников идеи установки памятника Сталину в Набережных Челнах

Глава рескома КПРФ Хафиз Миргалимов вступился за памятник Иосифу Сталину, который был установлен на территории частной школы в Набережных Челнах, призвав не бояться своей истории. Такое заявление он сделал сегодня на 38-м заседании Госсовета РТ.

«В Челнах открыли памятник Сталину, сколько ажиотажа. По некоторым сведениям, уже ищут есть ли у этой школы лицензия. <…> молодежь должна знать, какие лидеры. Что мы боимся», - сказал он, обращаясь к депутатам.

Ранее «КВ» сообщали, что памятник был замечен на территории одной из частных школ в 25-м комплексе автограда. Администрация учебного учреждения пояснила, что считает личность сталина была «локомотивом в индустриализации страны».