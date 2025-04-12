Миронов предложил ввести соцвыплаты для медиков скорой помощи как первый шаг к повышению зарплат

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Россия/Мир
12 апреля 2025  02:44

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что введение специальных социальных выплат для работников скорой помощи должно стать первоочередной мерой для выполнения поручения президента о доведении их зарплат до 100–200% от среднего по региону.

Ключевые тезисы:
• Сейчас сотрудники «скорой» лишены соцвыплат, доступных стационарным медработникам
• На восстановление справедливости требуется около 7 млрд рублей ежегодно
• Аудит Счётной палаты выявил недофинансирование службы на 9 млрд рублей в 2024 году
• Региональные нормативы не учитывают реальный рост зарплат

«Это небольшая сумма в масштабах бюджета, но она критически важна для решения кадрового кризиса», — подчеркнул Миронов. Политик связал проблему с общей системой недофинансирования здравоохранения, что отражается на доступности медпомощи для населения, пишет РИА Новости.

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Миронов предложил ввести соцвыплаты для медиков скорой помощи как первый шаг к повышению зарплат
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