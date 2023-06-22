Мишустин рассказал, что на расширение производства Ту-214 выделят 41,8 млрд рублей

Правительство России выделит 41,8 млрд рублей на расширение производства самолетов Ту-214. Об этом сообщил Председатель Правительства Михаил Мишустин на заседании в Казанском авиационном заводе имени Горбунова.

Мишустин отметил, что проект является очень важным. Начиная с 2025 года предполагается производить 10 самолетов в год. Однако спрос на такую технику сейчас гораздо выше.

Решение о выделении средств позволит ускорить технологическое оснащение производства, строительство и реконструкцию складских помещений, закупку тренажеров и оказание поддержки по производственным мощностям предприятия.

Дополнительные необходимые средства могут быть обеспечены облигационными займами госкорпорации Ростех, которые можно выпускать до 15 лет с доходом 1,5% годовых для финансирования проекта. В итоге ожидается производство 20 лайнеров ежегодно.