 Мишустин рассказал, что на расширение производства Ту-214 выделят 41,8 млрд рублей
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Мишустин рассказал, что на расширение производства Ту-214 выделят 41,8 млрд рублей

Начиная с 2025 года предполагается производить 10 самолетов в год.

Республика
22 июня 2023  17:00
Автор:
Роза Габитова

Правительство России выделит 41,8 млрд рублей на расширение производства самолетов Ту-214. Об этом сообщил Председатель Правительства Михаил Мишустин на заседании в Казанском авиационном заводе имени Горбунова.

Мишустин отметил, что проект является очень важным. Начиная с 2025 года предполагается производить 10 самолетов в год. Однако спрос на такую технику сейчас гораздо выше. 

Решение о выделении средств позволит ускорить технологическое оснащение производства, строительство и реконструкцию складских помещений, закупку тренажеров и оказание поддержки по производственным мощностям предприятия. 

Дополнительные необходимые средства могут быть обеспечены облигационными займами госкорпорации Ростех, которые можно выпускать до 15 лет с доходом 1,5% годовых для финансирования проекта. В итоге ожидается производство 20 лайнеров ежегодно.

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