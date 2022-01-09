Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл осмотрел строящийся храм в Нижнекамске

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл вместе с главой Нижнекамского района Рамилем Муллиным осмотрели строящийся в городе храм. Во время визита они обсудили новую систему отопления храма. Об этом сообщает сайт Митрополии.

Кроме этого Кирилл обратился и жителя Нижнекамска, он отметил, что всегда с радостью посещает этот город, ведь здесь сложилась хорошая и добрая православная община.

Митрополит подчеркнул, что люди должны относится друг к другу более терпимее и внимательнее, ведь они всего лишь маленькие песчинки в этом мире, которые легко разметать.

Помимо этого он пожелал процветания народу, а также успехов в строительстве храма.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что в Воссозданном Соборе Казанской иконы Божьей Матери прошла первая служба на это Рождество.