 Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл осмотрел строящийся храм в Нижнекамске
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Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл осмотрел строящийся храм в Нижнекамске

Совместно с главой района Рамилем Муллиным он обсудил систему отопления храма.

Город
9 января 2022  09:26

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл вместе с главой Нижнекамского района Рамилем Муллиным осмотрели строящийся в городе храм. Во время визита они обсудили новую систему отопления храма. Об этом сообщает сайт Митрополии. 

Кроме этого Кирилл обратился и жителя Нижнекамска, он отметил, что всегда с радостью посещает этот город, ведь здесь сложилась хорошая и добрая православная община. 

Митрополит подчеркнул, что люди должны относится друг к другу более терпимее и внимательнее, ведь они всего лишь маленькие песчинки в этом мире, которые легко разметать. 

Помимо этого он пожелал процветания народу, а также успехов в строительстве храма. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что в Воссозданном Соборе Казанской иконы Божьей Матери прошла первая служба на это Рождество. 

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