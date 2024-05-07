Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совместно с хором посетил раненных бойцов СВО

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Город
7 мая 2024  07:49
Автор:
Эндже Гарафиева

В РКБ состоялась встреча бойцов, проходящих лечение в военном госпитале, с Митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом. Владыка поздравил мужчин с праздником Светлой Пасхи и днем Георгия Победоносца.

Заместитель главврача РКБ рассказал митрополиту о лечении бойцов и их мотивации.

Митрополит, в свою очередь, подарил пациентам сладкие подарки, пасхальные куличи и иконы Божией Матери. Владыка пожелал исцеления, выздоровления и возвращения к близким.

Певчие исполнили для бойцов «Катюшу» после молитвы.

Также Митрополит Кирилл побывал в онкоцентре ДРКБ, а хор исполнил детские песни.

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Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совместно с хором посетил раненных бойцов СВО
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