В Казанском епархиальном управлении состоялась встреча митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла с руководителем Управления Росгвардии по Республике Татарстан Рустемом Гумеровым. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между епархиями Татарстанской митрополии и региональным подразделением Росгвардии.

Митрополит Кирилл и Рустем Гумеров согласовали программу совместных мероприятий на 2025-2026 годы, направленных на духовно-нравственное просвещение сотрудников Росгвардии.

В знак признательности за помощь в решении задач и реализации полномочий ведомства Рустем Гумеров вручил митрополиту Кириллу почетную грамоту.

Эксперты подчеркивают, что такое сотрудничество способствует укреплению моральных и духовных ценностей среди сотрудников силовых структур, что важно для выполнения их профессиональных обязанностей. Власти и духовенство продолжают работать над созданием условий для гармоничного развития общества.

Напомним, что подобные инициативы уже реализуются в других регионах России, где сотрудничество между церковью и силовыми структурами помогает воспитывать патриотизм и укреплять нравственные основы.