Михаил Моисеев отвез бойцам в зону СВО помощь от читателей «КВ»

Житель Казани Михаил Моисеев, о котором «КВ» писали не раз, в сентябре снова отвез помощь для мирного населения Луганской и Донецкой народных республик, а также для бойцов, находящихся в зоне СВО. Собрать все это нашему герою помогают различные организации, его родственники и друзья.

Газета «Казанские ведомости»
19 октября 2023  18:18
Автор:
Елизавета Черкина

В этот раз там были продукты питания и вещи, приобретенные на средства сотрудников нашей газеты и неравнодушных читателей, которые даже без объявления в газете продолжают активно помогать. 

Что же было отправлено от «КВ»? Это по восемь костюмов, наколенников, налокотников, балаклав, а также постельное белье, чай, лапша быстрого приготовления, зубная паста. Коробка получилась тяжелая - 45 килограммов! Однако богатырь Михаил поднял ее одной рукой. 

- Хотел успеть к началу учебного года, чтобы первоклассникам в Луганске передать вещи, - рассказал нам Михаил, когда уже приехал в Казань и передал помощь бойцам и мирным жителям. - В прошлом году в эту же школу возил. Но из-за поломки машины пришлось на две недели поездку отложить. Бойцы очень рады, что в очередной раз получили помощь от газеты «Казанские ведомости». Чувствуют они себя хорошо, бодро, никто не думает сворачивать назад.

В конце октября Михаил снова планирует ехать в новые регионы к жителям и нашим героям.

К слову, он отправил в редакцию видео, где один из бойцов говорит теплые слова: «Уважаемые друзья, земляки и особенно коллектив газеты «Казанские ведомости» и ее читатели! Хочется передать большой привет и слова благодарности, что не забываете. Мы обязательно вернемся, победа будет за нами. Спасибо!»

  • Фарит МУРАТОВ

    Фарит МУРАТОВ

  • Фарит МУРАТОВ

    Фарит МУРАТОВ

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Казани на ноябрьские праздники изменится режим работы подразделений ГИБДД
34% татарстанцев вакцинировались от гриппа
Росгвардейцы не позволили мужчине украсть инструменты из частного дома в Казани
В Татарстане экс-директор учреждения предстанет перед судом за мошенничество
В Казани водитель сбил 8-летнего ребенка и скрылся с места ДТП
В РТ пройдет первый конкурс «Лучший молодой преподаватель года»
Казанцев приглашают на Суперфинал фестиваля ГТО
В Алексеевском хранят традиции узорного ткачества и изумляют колокольным звоном
В Алексеевском хранят традиции узорного ткачества и изумляют колокольным звоном