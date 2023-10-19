Михаил Моисеев отвез бойцам в зону СВО помощь от читателей «КВ»

В этот раз там были продукты питания и вещи, приобретенные на средства сотрудников нашей газеты и неравнодушных читателей, которые даже без объявления в газете продолжают активно помогать.

Что же было отправлено от «КВ»? Это по восемь костюмов, наколенников, налокотников, балаклав, а также постельное белье, чай, лапша быстрого приготовления, зубная паста. Коробка получилась тяжелая - 45 килограммов! Однако богатырь Михаил поднял ее одной рукой.

- Хотел успеть к началу учебного года, чтобы первоклассникам в Луганске передать вещи, - рассказал нам Михаил, когда уже приехал в Казань и передал помощь бойцам и мирным жителям. - В прошлом году в эту же школу возил. Но из-за поломки машины пришлось на две недели поездку отложить. Бойцы очень рады, что в очередной раз получили помощь от газеты «Казанские ведомости». Чувствуют они себя хорошо, бодро, никто не думает сворачивать назад.

В конце октября Михаил снова планирует ехать в новые регионы к жителям и нашим героям.

К слову, он отправил в редакцию видео, где один из бойцов говорит теплые слова: «Уважаемые друзья, земляки и особенно коллектив газеты «Казанские ведомости» и ее читатели! Хочется передать большой привет и слова благодарности, что не забываете. Мы обязательно вернемся, победа будет за нами. Спасибо!»